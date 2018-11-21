Схему необоснованного посредничества при закупке запчастей вскрыли в Гомельской области

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция выявила преступную схему необоснованного посредничества при закупке запасных частей к технике коммунальным предприятием Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.

Одно из коммунальных жилищно-эксплуатационных предприятий при закупке импортных запчастей к технике напрямую у региональных поставщиков продукции параллельно приобретало тот же товар через посредников. Ими выступали пять подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые значительно завышали цену. При этом товар все равно напрямую следовал со склада регионального поставщика на склад конечного покупателя.

Такая схема поставок действовала на протяжении 2016-2018 годов. При этом торговая надбавка посредников к цене регионального поставщика порой доходила до 800% (в среднем она составляла 200-400%).

Коммунальное предприятие не перечисляло ИП плату за товар напрямую, что мешало вскрытию всей схемы поставок. "Денежные средства поступали на расчетные счета предпринимателей от субъектов, которым предприятие оказывало коммунальные услуги и являвшихся его должниками. В этих целях заключались соответствующие договоры перевода долга и уступки требования, а суммы дебиторской и кредиторской задолженности предприятия погашались. Впоследствии денежные средства, поступившие на расчетные счета ИП, ими обналичивались и распределялись между директором предприятия и иными заинтересованными лицами", - раскрыл нюансы схемы Юрий Кардымон.

В результате коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более Br500 тыс. (такова разница между стоимостью приобретения запчастей через ИП и стоимостью их отпуска региональными поставщиками).

По данным фактам прокурором Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса, которое впоследствии передано в управление Следственного комитета по Гомельской области.

Подозреваемыми признаны 8 человек, двоим из которых (включая директора предприятия) предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Следствие продолжается, проводятся мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и обвиняемых.-0-