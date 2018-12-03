Школьник попал под машину в Пинске

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковой автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Школьник перебегал дорогу вне перехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 ноября около 18.40. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Шкода Рапид" находился 24-летний пинчанин. Напротив одного из домов на улице Первомайская водитель сбил 12-летнего мальчика. Школьник получил телесные повреждения и доставлен в Пинскую центральную больницу.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.-0-
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