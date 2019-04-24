Школу в Каменецком районе эвакуировали из-за артснаряда времен войны

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе на территории сельской школы сегодня обнаружили снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел в агрогородке Видомля. В 14.20 в дежурную часть Каменецкого РОВД поступила информация, что на территории средней школы во время ремонта канализационной сети в котловане обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился примерно в 10 м от учебного заведения.
С территории учреждения образования эвакуировали 133 учащихся, 20 сотрудников школы и 8 строителей.-0-
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