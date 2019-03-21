СК: к гибели девочки-подростка в ДТП под Гродно привела преступная самонадеянность водителя

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершили расследование резонансного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 13-летняя девочка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Осмотрев место происшествия, допросив свидетелей, проведя иные следственные и процессуальные действия, в том числе по результатам экспертиз, следователи установили, что к ДТП привела преступная самонадеянность водителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отвлекся от управления автомобилем и утратил контроль за дорожной обстановкой. Концентрация алкоголя в его крови составила почти 1,8 промилле. Кроме того, двух пассажиров на заднем сиденье он перевозил не пристегнутыми ремнями безопасности.

Мужчина полностью признал свою вину. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Как сообщалось, ночью 1 января на 17-м км автодороги Н-6053 сообщением Скидель-Гушицы-Пыра-Озеры в Гродненском районе управлявший автомобилем "Ниссан" 32-летний житель агрогородка этого района не справился с управлением. Машину занесло, она выехала за пределы проезжей части в сельскохозяйственное поле и опрокинулась. Одна из пассажирок - 13-летняя девочка - скончалась на месте, ее сверстница получила менее тяжкие телесные повреждения. Третья несовершеннолетняя не пострадала.-0-

Фото УСК по Гродненской области