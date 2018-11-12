Следователи проводят осмотр места обрушения части потолка в ТРЦ "Арена Сити"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичный торговый центр "Арена Сити" прибыла следственно-оперативная группа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следственно-оперативная группа работает на месте обрушения части подвесного потолка в ТРЦ. Проводится осмотр", - рассказали в СК.
Как сообщалось, потолочное перекрытие обрушилось на 150 кв.м. Сообщение о ЧП поступило в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД в 15.51. Пострадала 24-летняя девушка. Она госпитализирована. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма.-0-
Фото Максима Гучека, Геннадия Жинкова
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