В Червенском районе столкнулись два автобуса с детьми

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса с детьми столкнулись в Червенском районе, пострадали две 12-летние школьницы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 8 января около 18.40 на 75-м трассы Минск - Могилев вблизи деревни Колодежи. Колонна автобусов везла детей из Минска в Могилевскую область. "Водитель автобуса Неман не справился с управлением. Он столкнулся с двигавшимся впереди автобусом МАЗ, который снижал скорость, - рассказали в ГАИ. - В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автобуса Неман - девочки 2006 года рождения. Они с телесными повреждениями были доставлены в больницу для обследования".

Предварительная причина снижения скорости колонны - появление лосей у края дороги. По факту ДТП проводится проверка.-0-