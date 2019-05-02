2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты спасли женщину из горящей квартиры в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Возгорание произошло вечером 1 мая. Соседи позвонили в МЧС и рассказали, что из квартиры на шестом этаже 14-этажного жилого дома на переулке Солтыса идет дым. Как выяснилось, горело имущество в двухкомнатной квартире.

До прибытия подразделений МЧС два студента 1-го и 2-го курса Республиканского института профессионального образования из горящей квартиры спасли хозяйку. Ее с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали.

Со слов молодых людей, в момент возникновения пожара они были на скамейке возле дома. Услышав крики женщины о помощи, которая находилась в окне, побежали в подъезд и поднялись на 6-й этаж. Взломали входную металлическую дверь квартиры. Молодые люди помогли женщине выйти на лестничную клетку, где и находились до прибытия подразделений МЧС.

Работники медслужбы РОСН сопроводили пострадавшую на улицу и передали скорой помощи. Медработники также осмотрели студентов - они плохо себя чувствовали. Их госпитализировали.

Эвакуация жильцов не понадобилась. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.-0-

Фото МЧС