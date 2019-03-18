Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя погибшими под Солигорском

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства ДТП с двумя погибшими, которое произошло ночью 15 марта в Солигорском районе. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, за рулем легковой BMW был 20-летний житель Солигорска. Он ехал по автодороге Старобин - Сковшин - Сосны в направлении городского поселка Старобин. Вблизи деревни Махновичи на 13-м км указанной автодороги он не справился с управлением и из-за заноса съехал в левый по ходу движения кювет, где столкнулся с деревьями. В результате ДТП 32-летний и 21-летний пассажиры погибли на месте, водитель с травмами госпитализирован.

Следователями Солигорского РОСК и областного управления совместно с экспертом и сотрудниками ГАИ проведен осмотр места происшествия и зафиксирована следовая картина. "По результатам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 317 УК), - рассказала Татьяна Белоног. - Продолжаются процессуальные и следственные действия. Экспертам управления ГКСЭ по Минской области поручено проведение судебно-медицинских, автотехнической и иных экспертиз".

Граждан, которые располагают информацией по вышеуказанному происшествию, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам 8 (0174)-33-20-64, 8 (017)-223-34-29.-0-

Фото УСК по Минской области