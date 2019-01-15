Супруги и их знакомый пытались наладить сбыт наркотиков в Минском районе

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги и их знакомый пытались наладить сбыт наркотиков через тайники в Минском районе, их задержали правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
Трое минчан работали с крупными весами и ориентировались как на столичных жителей, так и на жителей района. Однако долго продержаться им не удалось. "Из оперативной информации следует, что участниками криминального бизнеса являлись супружеская пара и их 25-летний друг. Дружить ребята стали с момента создания наркобизнеса", - рассказали в УВД.
Минчане наткнулись на объявление в социальной сети, где говорилось о крупном заработке, безопасном и быстром. "Размещают подобную рекламу драгдилеры. Именно они развивают наркобизнес чужими руками, а взамен лишь обещают много денег, - отметили в милиции. - Так вышло и на этот раз. Работая на интернет-магазин наркотиков, трое минчан покупали дурман, а затем забирали закладку и перефасовывали товар на более мелкие дозы для потребителей. Фасовали психотроп дома".
При себе у задержанных было обнаружено более 30 г особо опасного психотропа альфа-PVP. Также изъяты 25 уже готовых закладок, которые в скором времени должны были попасть в руки потребителям. В квартирах минчан обнаружены предметы для фасовки.
В отношении каждого участника группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-
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