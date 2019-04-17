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Телефонного лжеминера задержали в Гродно

Происшествия 17.04.2019 | 13:36
Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Телефонного лжеминера задержали в Гродно. Мужчине придется возместить затраты, связанные с выездом и работой специальных служб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского райотдела милиции утром 17 апреля позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание ОАО "Радиоволна" по улице Горького заминировано. "Для обеспечения безопасности граждан по инициативе правоохранительных органов были эвакуированы 156 сотрудников организации", - сообщили в милиции. По результатам обследования здания взрывных устройств не обнаружено. Вопрос о реальной угрозе жизни и здоровью граждан не стоял.

Вскоре установили и личность "минера". Им оказался местный житель 1965 года рождения. "В отношении мужчины назначены соответствующие экспертизы. Действиям гражданина будет дана правовая оценка", - рассказали в пресс-службе УВД.-0-

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Теги
Гродненская область, милиция
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