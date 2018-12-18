Трех жителей Осиповичского района подозревают в убийстве знакомого

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осиповичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве жителя агрогородка Вязье. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Установлено, что 17 декабря трое мужчин выпивали в доме одного из них. "К данной компании пришел 64-летний местный житель, который начал выяснять отношения с хозяином дома и его друзьями. Во время ссоры между мужчинами произошла потасовка. Гостя ранили ножом в область груди. Он скончался через непродолжительное время во дворе своего дома", - сказал Сергей Болсун.

Фото УСК по Могилевской области

По подозрению в совершении преступления задержаны хозяин дома, а также двое его знакомых. С ними работают следователи. По уголовному делу (ч.2 ст.139 УК) назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, генетические и биологические экспертизы.

Действиям каждого из подозреваемых в ходе следствия будет дана правовая оценка.-0-