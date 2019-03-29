29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три водителя минского предприятия подозреваются в присвоении более Br5 тыс. с помощью поддельных документов, которые предоставлялись после командировок. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Уголовные дела в отношении трех водителей одного из столичных промышленных предприятий возбуждены Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОБЭП Заводского РУВД. По данным следствия, трое ранее не судимых мужчин присвоили вверенные им средства предприятия на общую сумму более Br5 тыс.

"Следователями установлено, что мужчины после служебных командировок предоставляли в бухгалтерию поддельные документы, якобы подтверждающие их расходы за проживание, оплату топлива, питание и многое другое. В рамках расследования уголовного дела следователями изучается бухгалтерская документация, допрашиваются свидетели", - рассказали в СК.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.1 ст.211 УК (присвоение).-0-