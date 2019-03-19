Трое могилевчан задержаны за рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков

19 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми задержали троих 18-летних могилевчан, которые занимались рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Также они подозреваются в их закладке, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

По словам начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Владислава Ковалева, в поле зрения сотрудников аналитической разведки управления попали несколько могилевчан, которые занимались рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков. Двое были задержаны еще в феврале в день, когда по указанию администратора интернет-магазина они должны были разложить закладки психотропных веществ в Могилеве. При задержании у них были изъяты расфасованные закладки особо опасного психотропного вещества альфа-PVP общим весом более 2 г.

Сейчас задержаны еще трое могилевчан. По версии оперативников, занятие всех пятерых по нанесению надписей интернет-магазина напрямую связано с преступной деятельностью по сбыту психотропных веществ. Сотрудники наркоконтроля установили, что география их противоправной деятельности широка. С ноября 2018 года злоумышленники нанесли около 1 тыс. подобных надписей в Могилеве, Минске и Борисове. Делали это в основном вечером и ночью, используя аэрозольный баллончик с краской.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ). Им грозит от 5 до 25 лет лишения свободы.-0-