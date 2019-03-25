Трое мужчин похитили из банкоматов в Минске более Br200 тыс.

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела о хищении с использованием компьютерной техники денег одного из столичных банков, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В сентябре 2018 года сотрудники милиции на ул. Кунцевщина в Минске возле банкомата задержали 27-летнего мужчину. При обыске у него обнаружили планшетный компьютер со специализированным программным обеспечением, мобильные телефоны и похищенные деньги - более Br140 тыс.

"Установлено, что молодой человек с двумя сообщниками причастен к совершению аналогичного преступления на ул. Кольцова в Минске. Всего они пытались похитить более Br300 тыс., завладели в итоге более Br200 тыс. Механизм преступления состоял в получении с помощью вредоносного ПО удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними, - рассказали в ведомстве. - Следователями изучено содержимое изъятых мобильных телефонов и планшетного компьютера, проведен обыск по месту жительства обвиняемого. Допрошены свидетели. Изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах и на прилегающей территории".

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники), ч.1 ст.14, ч.1 ст.354 УК (разработка, использование либо распространение вредоносных программ), ч.2 ст.218 УК (умышленные уничтожения либо повреждения имущества). Мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, проводятся следственные и процессуальные действия.-0-