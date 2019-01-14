У жителя Березино изъяли более 60 кг насвая

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали неработающего 25-летнего жителя Березино, у которого изъяли более 60 кг насвая. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.
Оперативникам поступила информация о том, что молодой человек переносит из автомобиля в гараж подозрительные коробки. В ходе проверки информации был задержан молодой человек, который хранил 3 коробки с 6 мешками неизвестного вещества в арендованном гараже.
Как отметила официальный представитель управления ГКСЭ по Минску Екатерина Журимская, изъятое вещество было направлено на экспертизу. По заключению эксперта, этот состав характерен для некурительного табачного изделия "насвай".
В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП. По результатам разбирательства он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 20 БВ (с 1 января 2019 года базовая величина составляет Br25,5).-0-
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