У жителя Березино изъяли более 60 кг насвая

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали неработающего 25-летнего жителя Березино, у которого изъяли более 60 кг насвая. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

Оперативникам поступила информация о том, что молодой человек переносит из автомобиля в гараж подозрительные коробки. В ходе проверки информации был задержан молодой человек, который хранил 3 коробки с 6 мешками неизвестного вещества в арендованном гараже.

УГКСЭ по г.Минску

Как отметила официальный представитель управления ГКСЭ по Минску Екатерина Журимская, изъятое вещество было направлено на экспертизу. По заключению эксперта, этот состав характерен для некурительного табачного изделия "насвай".

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП. По результатам разбирательства он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 20 БВ (с 1 января 2019 года базовая величина составляет Br25,5).-0-