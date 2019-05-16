Уголовное дело возбуждено в отношении водителя фуры, врезавшегося в машину дорожников на М1

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 15 мая на М1. В отношении водителя фуры Scania, врезавшегося в машину дорожников, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Следователи районного отдела и областного аппарата совместно с сотрудниками ГАИ и экспертом осмотрели место происшествия, изъяли объекты, предметы и другие вещественные доказательства. "По результатам неотложных следственных действий Смолевичский РОСК в отношении водителя Scania возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса", - сказала Татьяна Белоног.

Назначены судебно-медицинские, автотехнические и иные экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Минской области. С целью установления фактических обстоятельств следственные и другие процессуальные действия продолжаются. Граждан, которые располагают сведениями о ДТП или записями с видеорегистратора, просят обратиться по телефонам: 8 (01776) 2-96-25, 8 (017) 219-09-17.

ДТП произошло 15 мая около 13.50 в Смолевичском районе на 377-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ. По предварительным данным, водитель фуры, 36-летний житель Борисова, проявил невнимательность и допустил столкновение со стоявшим и выполнявшим дорожные работы в его полосе движения грузовым автомобилем МАЗ, обозначенным соответствующими дорожными знаками. В результате ДТП 41-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте. Производивший в это время дорожные работы и находившийся впереди грузового автомобиля 37-летний минчанин был госпитализирован в тяжелом состоянии.-0-