Уголовные дела возбуждены в отношении двух браконьеров после проверки прокуратуры Гомельской области

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области опротестовала незаконные постановления о привлечении к административной ответственности по фактам браконьерства в регионе. Вместо административных возбуждены уголовные дела. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Так, установлено, что сотрудники Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при составлении протокола об административном правонарушении по факту незаконной добычи рыбы не учли наличие у браконьера непогашенной судимости по ст.281 УК (незаконная добыча рыбы или других водных животных). "При этом важные для правовой квалификации сведения отражены в приложенной к делу справке Единого государственного банка данных о правонарушениях", - отмечается в сообщении.
При таких обстоятельствах мужчину следовало привлечь к уголовной ответственности по ч.2 ст.281 УК как лицо, ранее судимое за аналогичное преступление. Межрайонная инспекция и суд в Жлобине оставили эти данные без внимания - мужчина был привлечен к административной ответственности.
Прокуратура Гомельской области опротестовала незаконное постановление, а прокурор Жлобинского района возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы. Предварительное расследование по нему завершено, прокуратура изучила и передала дело в суд.
Аналогичное нарушение допустили сотрудники Мозырской межрайонной инспекции. Так, один из браконьеров добывал рыбу запрещенным орудием лова. Мужчина также имел непогашенную судимость по ст.281 УК, и это было подтверждено сведениями из Единого государственного банка данных. Однако нарушителя привлекли к административной ответственности.
По протесту прокуратуры Гомельский областной суд отменил постановление суда Мозырского района. Как следствие, браконьер осужден по ч.2 ст.281 УК к одному месяцу ареста.
Для устранения выявленных нарушений, а также способствовавших им причин прокуратура Гомельской области внесла представление начальнику Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира.-0-
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