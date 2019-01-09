В Березовке мужчина после конфликта с сожительницей выпал из окна

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Березовке после конфликта с сожительницей молодой человек выпал из окна третьего этажа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о том, что из окна жилого дома выпал человек, в дежурную часть поступило от проходившей мимо женщины. Прибывшие для выяснения подробностей инцидента сотрудники Департамента охраны выявили криминальный характер событий. Молодой человек выпал не по своей воле.

"На место прибыла следственно-оперативная группа. В квартире была задержана подозреваемая - сожительница потерпевшего 1986 года рождения. Установлено, что между ними случился конфликт", - сказали в пресс-службе УВД. По предварительной информации, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе предварительного расследования. Молодой человек 1989 года рождения жив.-0-