В Березовском районе при пожаре погиб пенсионер

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре квартире двухэтажного жилого дома в агрогородке Пески Березовского района, погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
Пожар произошел 30 мая в 15.08 в трехкомнатной квартире, расположенной в двухэтажном четырехквартирном кирпичном жилом доме. Огнем повреждено имущество и деревянный пол жилья на площади 3 кв.м. Погиб хозяин - мужчина 1955 года рождения, пенсионер, инвалид II группы (опорно-двигательный аппарат).
Еще один пожар на территории области произошел 30 мая в 21.12 в городском поселке Городище Барановичского района. В нежилом деревянном доме огнем уничтожена мебель, закопчены стены и потолок.
Причины пожаров устанавливаются.-0-
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