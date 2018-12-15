В Бобруйске легковушка сбила двух пешеходов, один погиб на месте

15 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске на улице Комбинатской "Форд" сбил двух пешеходов, один погиб на месте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского горисполкома.
ДТП произошло накануне в 21.25. Автомобиль, после того как сбил пешеходов, выехал за пределы проезжей части, врезался в световую опору, протаранил заборное ограждение и въехал в дом, пострадавший ранее от пожара. Один из пешеходов, 27-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний бобруйчанин, в тяжелом состоянии госпитализирован.
За рулем "Форда" находилась 55-летняя жительница райцентра. По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Проводится проверка.-0-
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