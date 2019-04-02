В Бресте во время земляных работ обнаружен похожий на снаряд предмет

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центре Бреста во время земляных работ рабочие обнаружили похожий на снаряд предмет, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел сегодня около 15.10 вблизи сквера Иконникова. По улице Коммунистической рабочие копали траншею для прокладки высоковольтного кабеля. С глубины около 50 см они подняли на поверхность предмет, похожий на снаряд. Судя по изрядному слою ржавчины, в земле находка пролежала не одно десятилетие.

"Предположительно, это 125-миллиметровый снаряд или заряд от снаряда. Сначала рабочие подумали, что это камень, но когда очистили его от грунта, решили сообщить о находке в милицию. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, Госавтоинспекции. Выставлено оцепление. Здесь недалеко находится автомобильная стоянка, устанавливаем владельцев и убираем машины. Ждем саперов", - дополнил Сергей Дученко.-0-