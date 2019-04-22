В Дятловском районе кошка спасла на пожаре человека

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непотушенная сигарета привела к пожару в жилом доме в Дятловском районе, спящего виновника возгорания разбудила и тем самым спасла кошка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел еще 20 апреля. Спасателям позвонила жительница деревни Роготно и сообщила, что горит дом по ул. Октябрьская.
Первое подразделение МЧС прибыло на место уже через 5 минут. Из окон дома шел густой дым. На крыльце сидел пенсионер. Мужчина не осознавал, что происходит. Огнеборцы отвели его от горящего строения и ликвидировали возгорание.
Оказалось, что мужчину без определенного места жительства приютила по доброте душевной пенсионерка, хозяйка этого дома. Накануне пожара они выпили, потом женщина ушла в магазин. Ее сожитель прилег, закурил и уснул. Проснулся от того, что кошка царапала лапой по лицу, и вышел на улицу. Само животное, к сожалению, не выбралось из горящего помещения.-0-
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