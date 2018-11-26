В Дрогичинском районе тяжело травмировался охотник

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе 24 ноября около 14.00 в лесу вблизи деревни Сороцни произошел несчастный случай: мужчина тяжело травмировался во время охоты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
43-летний житель Дрогичина охотился с гладкоствольным ружьем МР-153 2011 года выпуска. Предположительно, когда мужчина выстрелил, ружье срикошетило и ранило владельца. Дробовой патрон 12-го калибра повредил переднюю брюшную полость, грудную клетку и левую руку охотника.
Пострадавший с огнестрельным ранением смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью в центральную районную больницу. Сейчас он в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Ружье изъято. Правоохранители поводят проверку. Устанавливаются возможные очевидцы происшествия.-0-
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