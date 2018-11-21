Следователи установили личность сбитого поездом мужчины в Борисове

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи благодаря распространенному СМИ фотоизображению мужчины, который был сбит поездом в Борисове, установили его личность. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина получил смертельные травмы 8 ноября. "После публикаций в СМИ его фотоизображения и описания следователю позвонила женщина. Она сообщила информацию о том, когда и где его видела, - сказала Татьяна Белоног. - Благодаря журналистам и неравнодушным гражданам мы смогли установить личность погибшего и связаться с его сыном. Мужчине было 59 лет, он проживал в Борисове". Борисовским РОСК продолжается доследственная проверка по данному факту.

Следователи устанавливают личность сбитого поездом мужчины в Борисове На вид ему 60-65 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие. Лицо овальное, брови прямые густые с сединой, глаза светлые, губы тонкие, подбородок прямой.

Несчастный случай произошел 8 ноября около 13.20 на остановке Печинский. Мужчина был смертельно травмирован грузовым поездом Молодечно-Орша.-0-