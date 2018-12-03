Водитель эвакуатора погиб в ДТП с двумя фурами на трассе М1

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб водитель эвакуатора, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария случилась ночью 30 ноября. "Около 03.40 минчанин на грузовом автомобиле "Скания" ехал по трассе М1. По предварительным данным, он отвлекся от управления из-за утомленности. На 279-м км водитель допустил столкновение со стоявшими на обочине грузовым авто "ДАФ" и эвакуатором "Ивеко". В это время водитель эвакуатора, 39-летний житель Гродненской области, находился возле машины и устранял технические неполадки. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте", - рассказала Татьяна Белоног. В момент аварии у эвакуатора были включены габаритные огни и аварийная сигнализация.

Правоохранителями зафиксированы показания участников ДТП, изъяты вещественные доказательства. "По результатам неотложных следственных действий в отношении водителя "Скания" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - проинформировала Татьяна Белоног.

Граждан, которые располагают сведениями об аварии, просят обратиться в Столбцовский РОСК по адресу: г.Столбцы, ул. Гайдука, 21, или по телефону 8 (01717) 718-64.-0-

Фото УСК по Минской области