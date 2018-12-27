27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске трое нетрезвых мужчин напали на милиционера, когда тот попросил у них документы для проверки. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел на днях, когда в Дзержинский РОВД обратилась женщина. Она рассказала, что во дворе дома стоит автомобиль, а в нем трое мужчин, чье поведение кажется неадекватным. "Для проверки информации на место был направлен инспектор ДПС ОГАИ. Сотрудник милиции подошел к машине, попросил документы для проверки и поинтересовался, с какой целью здесь находятся граждане. В ответ 30-летний владелец машины, минчанин, который явно находился в изрядном подпитии, стал выражаться в адрес инспектора грубой нецензурной бранью. После чего он схватил милиционера за форменную одежду, оторвав в результате погон на куртке", - проинформировали в УВД.

Милиционер скрутил дебошира, но в этот момент двое других находившихся в машине мужчин, 30-летний житель Дзержинска (возле его дома и была припаркована машина) и 24-летний житель агрогородка Негорелое, набросились на сотрудника РОВД и нанесли ему два удара в лицо. Инспектор ГАИ успел сообщить о происшествии коллегам, на место выехали сотрудники Департамента охраны и ГАИ. Всех троих задержали.

"Возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В причинах такого поведения ранее не судимых и не имевших серьезных проблем с законом молодых людей разбирается следствие. Вполне вероятно, что неадекватная реакция стала следствием неумеренного употребления спиртного", - констатировали в УВД.

Подобное деяние карается законом довольно сурово - вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Существует административная ответственность за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции. Это случаи, когда человек не подчиняется указаниям сотрудника (например, пройти в служебную машину), но при этом не предпринимает никаких активных действий в адрес представителя закона. Как правило, такое происходит, когда граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения и слабо отдают отчет в своих действиях. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа (до 50 базовых величин) и административного ареста.

В УВД рекомендуют: если человек не согласен с требованиями сотрудника милиции, ему сначала следует им подчиниться, а потом обжаловать у руководства РОВД или в вышестоящих инстанциях (УВД, МВД), в прокуратуре. Подобные факты никогда не остаются без внимания. В случае необходимости назначаются служебные проверки с целью определения, насколько законными были требования сотрудника милиции. Но если сам гражданин оказывает неповиновение или, что еще хуже, сопротивляется и нападает на милиционера, то ответственности, административной или уголовной, ему не избежать.-0-