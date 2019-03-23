В Гомеле два человека госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и грузовика

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в Гомеле столкнулись фура и легковой автомобиль, госпитализированы два человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома Ирина Андрюк.
Авария произошла на Речицком шоссе. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу имевшему преимущество в движении грузовику. В итоге мужчина и женщина-пассажир легковушки госпитализированы.-0-
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