В Гомеле два человека госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и грузовика

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем в Гомеле столкнулись фура и легковой автомобиль, госпитализированы два человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома Ирина Андрюк.

Авария произошла на Речицком шоссе. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу имевшему преимущество в движении грузовику. В итоге мужчина и женщина-пассажир легковушки госпитализированы.-0-