В Гомеле хулиган повредил три автомобиля

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали хулигана, который повредил три автомобиля, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение о том, что мужчина возле одного из домов по улице Барыкина областного центра портит автомобили, поступило в милицию ночью 21 мая. По указанному адресу оперативно прибыли правоохранители и задержали хулигана. Как выяснилось, 41-летний ранее судимый за грабеж гомельчанин выпивал в компании друзей. Выйдя на улицу, мужчина решил выплеснуть агрессию. Металлической трубой и ногами он повредил три машины: "Пежо", "Ситроен" и "Ауди".

Гомельский городской отдел Следственного комитета в отношении задержанного возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-