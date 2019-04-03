В Гомеле водителю легковушки стало плохо, он вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину-пешехода 1940 года рождения, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла сегодня на улице Ильича. По предварительной информации, водителю автомобиля "Ауди" стало плохо. Он также скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.-0-