В Гомеле водителю легковушки стало плохо, он вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину-пешехода 1940 года рождения, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Трагедия произошла сегодня на улице Ильича. По предварительной информации, водителю автомобиля "Ауди" стало плохо. Он также скончался.
На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.-0-
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