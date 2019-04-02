В Гродно работник мойки угнал и разбил автомобиль клиента

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный работник мойки из Гродно угнал и разбил автомобиль клиента, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Своими служебными обязанностями пренебрег житель Гродно 1991 года рождения, который ранее уже был судим.

Молодой человек работал мойщиком-уборщиком на одной из автомоек города. На днях ему для химчистки привезли внедорожник "Ниссан" 2003 года выпуска. В какой-то момент работник решил выпить, а после этого покататься на автомобиле клиента.

"На одном из поворотов машина врезалась в бордюр. У внедорожника оторвало колесо. Подозреваемый бросил машину на месте происшествия", - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас молодой человек задержан. Свою вину он не отрицает. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 214 УК (угон).-0-