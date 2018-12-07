В Кировском районе водитель легковушки сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе в результате ДТП с легковым автомобилем пострадал велосипедист, водитель машины, житель российского города Нарофоминска, скрылся с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 6 декабря около 19.20 на автодороге Павловичи - Зарубин Угол. "59-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил 46-летнего жителя деревни Павловичи. Мужчина на велосипеде ехал в попутном направлении. В результате аварии он получил множественные травмы и был госпитализирован, - рассказали в ГАИ. - Водитель с места происшествия скрылся, однако был задержан сотрудниками районной Госавтоинспекции". План "Перехват" вводился в трех районах области.
Велосипед был оборудован световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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