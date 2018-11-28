В Кобрине неизвестный похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине правоохранители устанавливают личность мужчины, похитившего ящик с пожертвованиями на лечение пятилетней девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 20 ноября около 14.00 в торговом центре "Полесье". Молодой мужчина взял стоявшую у входа в торговый зал урну с деньгами и скрылся. По неподтвержденным данным, там находилось около Br70. Сотрудники милиции пытаются установить личность злоумышленника по записям камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители просят откликнуться тех, кто располагает какой-либо информацией по инциденту, и позвонить на линию 102.-0-