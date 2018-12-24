В Крупском районе при столкновении двух авто погиб водитель, травмирована 5-летняя девочка

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе погиб водитель одной из машин, попавших в ДТП, травмы получила 5-летняя девочка. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 23 декабря около 16.40 на 480-м км автодороги Брест-Минск-граница России вблизи деревни Карповка. 39-летний минчанин на BMW 520i не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 32-летнего минчанина.

Водитель BMW погиб на месте аварии. С травмами была госпитализирована 5-летняя воспитанница столичного детского сада - пассажир Nissan. Девочка находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности.

Водители также были пристегнуты ремнями безопасности, на обоих авто были зимние шины, асфальт обработан песко-соляной смесью. По факту ДТП проводится проверка.-0-