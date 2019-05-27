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В Лепеле нашли тело двухлетнего ребенка

Происшествия 27.05.2019 | 20:26
Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители в Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика в хозяйственной постройке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сегодня около 8.30 в оперативно-дежурную службу Лепельского РОВД обратилась жительница райцентра. Женщина сообщила, что ее сын 2016 года рождения, с которым она гуляла в парке, пропал. При этом она описала приметы мужчины, с которым якобы его видели.

По тревоге был поднят личный состав РОВД. Сотрудниками обследованы парк и прилегающая к нему территория. Опрошены возможные очевидцы инцидента. На поиск ребенка вдоль береговой линии озера и реки также были ориентированы представители МЧС. Дно реки обследовали водолазы. "Во время изучения записей камер видеонаблюдения правоохранители установили маршрут утреннего следования женщины в этот день, а также то, что она была одна без ребенка", - отметила Ольга Шкуратова.

Для выяснения всех обстоятельств исчезновения была направлена следственно-оперативная группа. В итоге в хозяйственной придомовой постройке было найдено тело мальчика.

В настоящий момент проведен осмотр места происшествия. Для установления обстоятельств гибели ребенка продолжаются следственные и иные процессуальные действия.-0-

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Теги
Витебская область, дети, Лепель, милиция, смерть
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