В Лиде женщина и ее знакомый отравились неизвестной жидкостью

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек. Информация об этом размещена в телеграм-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
В квартире одного из домов в Лиде 20 апреля были обнаружены тела 45-летней местной жительницы и 41-летнего знакомого. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники, знакомые и соседи умерших. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
С места происшествия изъяты несколько полимерных емкостей с остатками прозрачной жидкости с запахом спирта.
Криминальная версия произошедшего не рассматривается. По предварительным данным, смерть связана с употреблением изъятой жидкости.-0-
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