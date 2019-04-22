В Лиде женщина и ее знакомый отравились неизвестной жидкостью

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек. Информация об этом размещена в телеграм-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В квартире одного из домов в Лиде 20 апреля были обнаружены тела 45-летней местной жительницы и 41-летнего знакомого. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники, знакомые и соседи умерших. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

С места происшествия изъяты несколько полимерных емкостей с остатками прозрачной жидкости с запахом спирта.

Криминальная версия произошедшего не рассматривается. По предварительным данным, смерть связана с употреблением изъятой жидкости.-0-