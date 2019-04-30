В лобовом столкновении двух микроавтобусов на трассе М6 пострадала девушка

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении двух микроавтобусов в Ивьевском районе пострадала девушка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 29 апреля на 130-м км трассы Минск-Гродно. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель МАЗа. Он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и создал аварийную ситуацию для водителя "Мерседеса". "Последний попытался уйти от столкновения, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген". В результате аварии 21-летнюю пассажирку буса госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-