15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске около 45 минут было парализовано движение трамваев в районе улицы Якуба Коласа, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Советского РУВД Минска Наталья Хранькова.
Остановка трамваев в районе улицы Якуба Коласа произошла около 8.30 из-за ДТП. "Автомобиль Mercedes двигался по второй полосе по улице Якуба Коласа со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Дорошевича. На перекрестке улиц Якуба Коласа и Хмельницкого в момент разворота произошло столкновение с автомобилем Audi, который направлялся в сторону улицы Сурганова. Пострадавших нет", - проинформировала Наталья Хранькова.
По факту ДТП проводится проверка. Трамвайное движение было полностью восстановлено около 9.15.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с правилами дорожного движения при наличии трамвайных путей попутного направления, расположенных слева на одном уровне с проезжей частью дороги, поворот налево или разворот должен выполняться с этих путей, если дорожными знаками не предписан иной порядок движения.-0-
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