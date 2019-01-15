15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске около 45 минут было парализовано движение трамваев в районе улицы Якуба Коласа, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Советского РУВД Минска Наталья Хранькова.

Остановка трамваев в районе улицы Якуба Коласа произошла около 8.30 из-за ДТП. "Автомобиль Mercedes двигался по второй полосе по улице Якуба Коласа со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Дорошевича. На перекрестке улиц Якуба Коласа и Хмельницкого в момент разворота произошло столкновение с автомобилем Audi, который направлялся в сторону улицы Сурганова. Пострадавших нет", - проинформировала Наталья Хранькова.

По факту ДТП проводится проверка. Трамвайное движение было полностью восстановлено около 9.15.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с правилами дорожного движения при наличии трамвайных путей попутного направления, расположенных слева на одном уровне с проезжей частью дороги, поворот налево или разворот должен выполняться с этих путей, если дорожными знаками не предписан иной порядок движения.-0-