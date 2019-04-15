В Минской области за сутки при пожарах погибли два человека

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах в Смолевичском и Пуховичском районах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в нежилом доме в деревне Дуброва Смолевичского района поступило сегодня в 3.22. В результате пожара погиб мужчина.
О возгорании в жилом доме в деревне Мостовая Пуховичского района спасатели узнали в 3.25. В огне также погиб мужчина.
Причины пожаров устанавливаются.
Всего за дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 11 пожаров в Логойском, Столбцовском, Клецком, Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Солигорском, Пуховичском, Смолевичском районах и в Борисове. Пострадавших нет.-0-
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