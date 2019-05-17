В Могилеве столкнулись четыре легковушки, двое водителей госпитализированы

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве около 8.00 на улице Якубовского произошло ДТП, в котором столкнулись четыре легковых автомобиля, двое водителей с различными травмами госпитализированы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

По предварительной информации, водитель автомашины "Ауди А4" двигался по улице Якубовского в направлении Минского шоссе. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя авто: "Пежо" и двумя "Ауди". В результате ДТП водители "Ауди А4" и "Пежо" с множественными травмами госпитализированы.

На месте происшествия от дома №66 и до торгового центра "Авеню" на трех полосах в одном направлении перекрыто движение. Оно организовано в обоих направлениях по трем другим полосам. Причины ДТП устанавливаются.-0-

Фото Олега Фойницкого