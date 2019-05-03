В Октябрьском районе бесправник врезался в дерево и скрылся с места ДТП

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе 35-летний водитель, не имеющий права управления авто, врезался в дерево и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 1 мая примерно в 23.00. Мужчина на "Фольксваген Гольф" двигался на 9-м км автодороги Лавстыки-Нивное. По предварительной информации, из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. "Водитель с места ДТП скрылся. 41-летний и 43-летний мужчины, двигавшиеся с ним в качестве пассажиров, также изначально пытались скрыть факт происшествия", - рассказали в ГАИ. Однако на следующий день они с полученными травмами обратились райбольницу, откуда стало известно о совершенном ДТП.

Местонахождение водителя устанавливается.-0-