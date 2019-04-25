В отношении должностных лиц двух лесхозов возбуждены уголовные дела

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация пиловочного бревна без предоплаты причинила ущерб ГЛХУ "Сморгонский опытный лесхоз" и "Волковысский лесхоз" в размере почти Br60 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Работники Лидского и Волковысского межрайонных отделов управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области установили, что главные инженеры двух лесхозов превысили свои служебные полномочия. Они организовали реализацию пиловочного бревна сосны без предоплаты частному предприятию, зарегистрированному в Минске, несмотря на то, что у лесхозов были заключены с этой фирмой биржевые договоры на поставку продукции по стопроцентной предоплате. Более того, у главных инженеров не было полномочий принимать подобные решения.

Столичная коммерческая структура продала товар, но полученные деньги не перечислила на счета лесохозяйственных учреждений.

В отношении главных инженеров лесхозов возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК. Проводятся следственные действия.

Правовая оценка будет дана и действиям директора (он же учредитель) столичной фирмы, которая не рассчиталась с лесхозами за реализованную продукцию.-0-