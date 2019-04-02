В пункте пропуска "Берестовица" обнаружены наркотики в одной из машин

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Служебная собака обнаружила наркотики в одной из машин в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе, сообщил БЕЛТА старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина.
Гражданин России пересекал границу на автомобиле "Ауди". Осмотривая легковушку, пограничники при помощи служебной собаки обнаружили в подлокотнике вещество растительного происхождения светло-зеленого цвета.
"Пакетик с содержимым, который мужчина пытался вывезти из Польши, был изъят пограничниками для проведения экспертизы. Результат исследования показал, что средство массой 0,79 г - марихуана", - отметил Михаил Скорина.
Мужчина помещен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-
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