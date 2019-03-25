В Щучинском районе злоумышленник пробрался в гараж и разукомплектовал "Жигули"

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник едва не разобрал на запчасти оставленные в гараже "Жигули". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Житель городского поселка Острино оставил свой автомобиль в гараже. Когда пенсионер пришел туда в очередной раз, то обнаружил свою машину разукомплектованной.
"Неизвестный сорвал замок и вскрыл гараж. Как итог: с машины были сняты зеркала, колеса, радиатор, высоковольтные провода. Пропало также топливо, канистры с маслом и антифризом, два аккумулятора, инструменты", - рассказали в милиции.
Общий ущерб от действий злоумышленника составил Br600. Его личность устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.387 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.112 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.272 BYN
|3.282 BYN