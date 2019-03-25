В Щучинском районе злоумышленник пробрался в гараж и разукомплектовал "Жигули"

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленник едва не разобрал на запчасти оставленные в гараже "Жигули". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель городского поселка Острино оставил свой автомобиль в гараже. Когда пенсионер пришел туда в очередной раз, то обнаружил свою машину разукомплектованной.

"Неизвестный сорвал замок и вскрыл гараж. Как итог: с машины были сняты зеркала, колеса, радиатор, высоковольтные провода. Пропало также топливо, канистры с маслом и антифризом, два аккумулятора, инструменты", - рассказали в милиции.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил Br600. Его личность устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-