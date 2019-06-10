В Витебске автоинспекторы с погоней останавливали пьяного бесправника

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и вылетел в кювет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Ранним утром 7 июня в Витебске наряд ДПС заметил на улице Воинов-Интернационалистов автомобиль "Тойота", который занесло в сторону. В ответ на требование милиционеров остановиться водитель предпринял попытку скрыться, спровоцировав своими действиями погоню. Автомобиль пытался уйти от преследования в районе Луческих улиц областного центра. В итоге водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Оказалось, что за рулем иномарки находился пьяный 18-летний витебчанин, который не имеет водительского удостоверения, а рядом на пассажирском сиденье - его несовершеннолетняя знакомая.

В отношении парня были составлены протоколы по статьям 18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения),18.19 ч.2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), 18.20 ч.2 (эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств),18.21 ч.2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) и 18.22 ч.5 КОАП Беларуси (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения). Машина помещена на штрафстоянку.-0-