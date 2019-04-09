В Жлобинском районе пожилой мужчина погиб при тушении травы на приусадебном участке

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе мужчина 1937 года рождения погиб при тушении травы на приусадебном участке, его жена получила ожоги, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В Жлобинский районный отдел МЧС 8 апреля в 14.47 поступило сообщение о загорании дома и травы в деревне Краснобережская Слободка. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что на приусадебном участке было загорание сухой растительности на площади 0,2 га, которое потушили соседи. Хозяин дома погиб. Горение строения не подтвердилось.

Выяснилось, что пожилые супруги наводили порядок на своем приусадебном участке. Они сжигали мусор и оставили костер без присмотра. От него начала гореть сухая трава. Хозяева пытались тушить огонь, затаптывая траву, используя подручные средства. В какой-то момент на мужчине загорелась одежда. Точную причину смерти пенсионера установит экспертиза. Его жена 1939 года рождения получила ожоги руки, ноги и лица 1-2-й степени (4% тела), от госпитализации отказалась.

По оперативным данным, в республике это пятый случай с начала пожароопасного периода, когда при палах травы погибли люди. Всего с начала года спасателям поступило более тысячи сообщений о загорании травы и кустарников.

В МЧС призвали быть крайне осторожными при наведении порядка. "Огонь на приусадебном участке или просто вблизи строений может стать причиной возгорания и нанести ущерб, полностью уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Разбушевавшееся пламя трудно остановить, и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара люди", - отметили в ведомстве.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС