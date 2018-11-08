Виновника смертельного ДТП в Жлобине нашли через два часа после аварии

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине виновника ДТП со смертельным исходом нашли через два часа после аварии, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 7 ноября примерно в 03.20. 20-летний водитель на "Ауди 80" двигался по улице Фоканова. При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с "Форд Гелакси", ехавшего по главной дороге. От удара "Ауди 80" отбросило на опору линии электропередачи.

В результате аварии пассажир "Ауди" 20-летний молодой человек погиб на месте происшествия, 18-летний - доставлен в реанимацию. Известно, что погибший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель с места ДТП скрылся. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий через два часа был найден сотрудниками районного отделения ГАИ. По предварительной информации, он был с признаками алкогольного опьянения.

По факту аварии проводится проверка.-0-