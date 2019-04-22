Водитель попавшей в смертельное ДТП маршрутки Минск-Гродно превысил скорость в два раза

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование смертельного ДТП с участием маршрутки в Воложинском районе, водитель был уставшим и в два раза превысил допустимую скорость. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Гродно. Он обвиняется по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений пассажирам).

Обвиняемый - индивидуальный предприниматель. Вечером 18 октября 2018 года он был за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz, вез 15 пассажиров из Минска в Гродно. На 74-м км автодороги М6/Е28 вблизи Воложина мужчина не учел дорожной обстановки на участке проведения ремонтных работ, и микроавтобус столкнулся с разделительным бетонным ограждением. В результате ДТП двое пассажиров погибли. Еще 13 человек пострадали - из них 9 пассажиров, в том числе двое малолетних детей, получили тяжкие телесные повреждения.

Следователями зафиксированы показания участников, изучены записи камер видеонаблюдения. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 20 экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. "Анализируя доказательства, следствие пришло к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем, который находился за рулем в утомленном состоянии. По данным следствия, микроавтобус двигался с превышением скорости в два раза. Максимально разрешенная на данном участке дороги в тот момент составляла не более 50 км/ч", - сказала Татьяна Белоног.

Правоохранители провели следственный эксперимент в идентичных времени ДТП условиях. "При всех возможных вариантах развития дорожной ситуации у водителя имелась реальная возможность видеть и наблюдать заблаговременно установленные впереди по ходу движения предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. При выполнении их требований можно было избежать трагических последствий", - отметила Татьяна Белоног.

К материалам уголовного дела приобщены сведения, характеризующие личность обвиняемого. Также в ходе расследования изучалась документация, регламентирующая предпринимательскую деятельность мужчины, связанную с выполнением автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Согласно собранным данным, он длительное время - с 2007 по 2018 год - нарушал правила дорожного движения, за что был 90 раз привлечен к административной ответственности. При этом за нарушения скоростного режима дважды (в 2011 году и 2012 году) был лишен права управления.

Обвиняемый находится под стражей. На окончательной стадии предварительного расследования вину в преступлении он признал полностью. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В компетентные органы направлен ряд представлений с требованием разработать и принять комплекс организационно-практических мер для обеспечения как безопасности перевозки пассажиров, так и надлежащей организации дорожного движения на участках, где проводятся ремонтные работы. Сделано это для устранения выявленных следствием нарушений законодательства, причин и условий, способствовавших совершению преступления.-0-