Задержан минчанин, вовлекавший девушек в занятие проституцией

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан ранее судимый, неработающий 37-летний минчанин, который использовал девушек для занятия проституцией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

В конце 2018 года мужчина освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Связавшись со старыми знакомыми, он предложил им возобновить преступную деятельность, мотивировав тем, что поможет заработать больше денег.

Злоумышленник действовал по ранее отработанной схеме: регистрировал аккаунты женщин в интернете, снимал арендное жилье на сутки, оказывал содействие женщинам в реализации незаконных действий.

За короткий период минчанин привлек в занятие проституцией шесть девушек. Часть денег девушки отдавали задержанному.

Материалы проверки переданы в Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-