Замдиректора Спецкомбината КБО в Минске задержали за взятку

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания", сообщили БЕЛТА в комитете.
По данным следствия, в феврале мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее $800 за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Противоправные действия должностного лица выявили сотрудники милиции в результате оперативно-разыскных мероприятий.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Мужчина задержан. Следователями проводятся следственные действия с его участием.
КУП "Спецкомбинат КБО" является государственной специализированной организацией в городе Минске в сфере похоронного сервиса.-0-
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