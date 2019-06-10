Замдиректора Спецкомбината КБО в Минске задержали за взятку

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания", сообщили БЕЛТА в комитете.

По данным следствия, в феврале мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее $800 за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Противоправные действия должностного лица выявили сотрудники милиции в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Мужчина задержан. Следователями проводятся следственные действия с его участием.

КУП "Спецкомбинат КБО" является государственной специализированной организацией в городе Минске в сфере похоронного сервиса.-0-