Завершено расследование убийства гомельской пенсионерки квартирантом

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК завершил расследование уголовного дела об убийстве 68-летней жительницы областного центра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Женщина жила в четырехкомнатной квартире вместе с тремя квартирантами. Одним из жильцов был ранее судимый 40-летний уроженец Брагинского района. После освобождения из мест лишения свободы он устроился на работу в Гомеле.

По данным следователей, 26 декабря 2018 года мужчина не вышел на работу и в течение дня употреблял алкоголь вместе с ранее судимым знакомым. Вечером друзья устроили застолье на съемной квартире. В разговоре с гостем съемщик упомянул, что у хозяйки есть ценности и деньги.

"Мужчины напали на престарелую женщину, стали ее душить руками и проводом, нанесли множественные удары по различным частям тела. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Злоумышленники сняли с нее золотые сережки, затем проникли в ее комнату и похитили деньги, норковый полушубок, украшения, икону ХIХ века, столовые приборы", - рассказала Мария Кривоногова. Общая сумма украденного - более Br9 тыс. После этого подельники завернули тело в ковер, спрятали под диван и заснули в той же комнате.

Полушубок и сережки сдали в ломбард. Вернувшись в квартиру, перенесли тело в комнату пенсионерки и заперли дверь на ключ. Затем попытались скрыться в Буда-Кошелево, где их задержали милиционеры.

В ходе предварительного расследования было допрошено более 40 свидетелей, сотрудники УГКСЭ провели более 20 судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Следственная группа установила также дополнительный эпизод преступной деятельности одного из обвиняемых - кражу золотого кольца потерпевшей, совершенную за два месяца до убийства.

Квартиранту предъявлено обвинение по нескольким статьям УК, включая кражу, разбой и убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью и сопряженное с разбоем. Обвинение в разбое и убийстве также предъявлено второму фигуранту уголовного дела.

Похищенное имущество, в том числе дорогостоящая икона, обнаружено и изъято, однако мужчины успели потратить не менее Br230.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-